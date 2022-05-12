Siemens объявил о прекращении бизнеса в России

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Немецкий концерн Siemens объявил, что уйдет с российского рынка на фоне войны в Украине. Компания начала процедуру прекращения своей производственной и операционной деятельности в стране, говорится в пресс-релизе Siemens.

«Мы осуждаем войну в Украине и решили провести упорядоченный процесс, чтобы свернуть нашу промышленную деятельность в России. Это было непростым решением, учитывая нашу обязанность заботиться о наших сотрудниках и давние отношения с клиентами на рынке, на котором мы работаем уже почти 170 лет», — заявил глава Siemens Роланд Буш.

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В России немецкая компания Siemens среди прочего участвовала в производстве высокоскоростных поездов «Сапсан» и электричек «Ласточка». В марте на фоне войны в Украине компания объявила о прекращении поставок в Россию и новых операций в стране. В частности, концерн приостановил контракт с «Российскими железными дорогами».

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