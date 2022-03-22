Siemens приостановил поставки новых «Сапсанов» для РЖД

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Немецкий концерн Siemens приостановил контракт с «Российскими железными дорогами» на поставку новых высокоскоростных электропоездов «Сапсан», сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров.

«Нас уведомили, что на данный момент контракт приостанавливается по покупке», — сказал он, выступая в ходе «Открытого диалога» в Совете Федерации.

В 2021 году, по словам Белозерова, РЖД приобрели три новых подвижных состава «Сапсан». Сейчас они проходят сертификацию. Первый состав планируется запустить к июню 2022 года.

У нас Siemens по «Cапсанам», до последнего каждый день мы вели переговоры, и они искали варианты, как, четко высчитывая санкции, и где они могли бы продолжать действовать. На сегодняшний момент договор об обслуживании действует, несмотря на то, что мне пришло письмо, что — «если будут какие-то уточнения, в наших взаимоотношениях может что-то поменяться» (цитата по «Интерфаксу»).

Раннее Siemens сообщал, что продолжит техническое обслуживание своих поездов, поставленных РЖД.

Немецкая компания Siemens участвовала в производстве высокоскоростных поездов «Сапсан» и электричек «Ласточка». На фоне войны в Украине компания объявила о прекращении поставок в Россию.

Французская машиностроительная компания Alstom, производившая поезда «Аллегро» для скоростной линии между Петербургом и Хельсинки, ранее в марте также приостановила сотрудничество с Россией и заморозила поставки и инвестиции.

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