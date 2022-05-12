«Никто их не форсирует, никто на них не давит». Матвиенко заявила, что будущее оккупированной Херсонской области могут определить «только сами жители»

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Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что решение о «статусе» Херсонской области Украины, которая контролируется российскими войсками, «могут принять только сами жители Херсонской области». Об этом сообщает ТАСС.

«Какая будет власть, какая будет структура власти, как они дальше видят свою судьбу, они должны будут определить сами, никто не форсирует, никто на них не давит. <…> Это будет их воля, их решение. Какая это будет воля, мы с ней согласимся», — заявила она.

С помощью каких инструментов жители оккупированного региона могут выразить свою волю, спикер не пояснила.

Херсонская область была занята российскими войсками в первые дни войны. В Херсоне проходят проукраинские акции, которые российские силовики разгоняют с использованием слезоточивого газа и светошумовых гранат.

С середины марта российские государственные СМИ сообщали о появлении в регионе пророссийски настроенных «новых властей» (есть ли у них какие-то реальные полномочия, неизвестно). С конца апреля , которого называют «заместителем главы военно-гражданской администрации», регулярно заявляет о планах присоединить Херсонскую область к России.

Владимир Путин утверждал, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий. Однако согласно многочисленным сообщениям — как с украинской, так и с российской стороны — Россия планирует в том или ином виде оставить Херсонскую область под своим контролем. Владимир Зеленский говорил, что Украина выйдет из переговоров с РФ в случае проведения в оккупированных регионах каких-либо «референдумов».

В 2014 году Крым был присоединен к России после проведения референдума, во время которого на полуострове находились российские военные. Результаты голосования большинство стран мира не признали.

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