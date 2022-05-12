ФСБ заявила о задержании жителя Курской области, «готовившего теракты по согласованию с украинскими спецслужбами»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Федеральная служба безопасности объявила о предотвращении терактов в Курске, которые готовил местный житель «по согласованию со спецслужбами Украины». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

По версии ФСБ, задержанный, имя которого не разглашается, собирался устроить «взрывы на территории одного или нескольких объектов инфраструктуры Курска с массовым скоплением людей с целью дестабилизации деятельности органов власти и воздействия таким образом на принятие ими решения о прекращении специальной военной операции».

У задержанного изъяты два самодельных взрывных устройства, травматическое оружие с патронами к нему, «нацистская литература, а также иные предметы и документы, подтверждающие его противоправную деятельность», заявили в ЦОС ФСБ.

После начала вторжения России в Украину российские правоохранительные органы неоднократно сообщали о задержании подозреваемых в подготовке терактов, которые, как утверждалось в сообщениях, были связаны с украинскими спецслужбами или «украинскими националистами».

Так, в конце апреля ФСБ заявила о задержании в Крыму готовившего теракт в торговом центре в Симферополе. В заявлении ФСБ говорилось, что задержанный — бывший военнослужащий морской пехоты Украины, «сторонник неонацизма» — осуществлял подготовку взрыва и поджога в торговом центре «по указанию националистов полка „Азов“».

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители конфликтующих сторон.

Все события этого дня

Война Семьдесят восьмой день. Онлайн «Медузы»

Все события этого дня

Война Семьдесят восьмой день. Онлайн «Медузы»

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь