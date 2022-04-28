ФСБ сообщила о предотвращении теракта в торговом центре в Симферополе. Ведомство заявляет, что его готовил бывший украинский морпех

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ФСБ заявила о задержании в Крыму мужчины, готовившего, по данным ведомства, теракт в торговом центре в Симферополе. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как сообщили в ФСБ, задержанный — бывший военнослужащий морской пехоты Украины, «сторонник неонацизма». Ведомство утверждает, что он осуществлял подготовку взрыва и поджога в торговом центре «по указанию националистов полка „Азов“».

В ФСБ также заявили, что изъяли по месту жительства задержанного самодельную бомбу и компоненты для ее изготовления, а также экстремистскую литературу и «переписку с украинскими радикалами с обсуждением планируемого теракта».

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту и о незаконном хранении взрывных устройств.

Это уже третий случай с середины апреля, когда ФСБ заявляет о предотвращенном теракте. Ранее ведомство отчитывалось о раскрытии планов взрывов «на военном объекте» в Калужской области и «на объекте органа власти» в Карачаево-Черкесии.

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