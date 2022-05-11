Курский губернатор сообщил о сбитом украинском беспилотнике в приграничном районе

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В Рыльском районе Курской области, граничащем с Украиной, утром 11 мая сбили беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

«Залпы, о которых сегодня сообщали жители Рыльского района, были связаны с работой наших ПВО по украинскому беспилотнику в приграничной зоне. БПЛА сбит, пострадавших и разрушений нет», — написал он в телеграм-канале.

В Курской области, как и в других субъектах России, у которых есть граница с Украиной, с 11 апреля действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Сегодня его продлили до 25 мая.

Курские власти ранее неоднократно заявляли об обстрелах с территории Украины. 1 мая в области обрушился железнодорожный мост. По словам Старовойта, это произошло в результате диверсии.

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