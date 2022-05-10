Портрет Мэрилин Монро работы Энди Уорхола продан на аукционе за рекордные 195 миллионов долларов
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Один из серии портретов актрисы Мэрилин Монро, созданной Энди Уорхолом в 1960-х, продан на аукционе Christieʼs за 195 миллионов долларов.
Созданная в технике шелкографии картина, известная как «Голубая Мэрилин» (Shot Sage Blue Marilyn), установила рекорд акционной цены для произведений искусства, созданных в XX веке.
Организаторы торгов, сообщает CNN, ожидали, что финальная цена лота будет «в районе 200 миллионов долларов».
По данным Bloomberg, новым владельцем картины стал арт-дилер Ларри Гагосян.
В основу серии портретов Мэрилин Монро, созданную Уорхолом, лег промоснимок актрисы для фильма «Ниагара».
«Голубую Мэрилин» выставили на аукцион коллекционеры из Швейцарии Томас и Дорис Амманн — основатели галереи Thomas Ammann Fine Art. Все вырученные от продажи средства они собираются направить на благотворительность.