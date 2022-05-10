Портрет Мэрилин Монро работы Энди Уорхола продан на аукционе за рекордные 195 миллионов долларов

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Один из серии портретов актрисы Мэрилин Монро, созданной Энди Уорхолом в 1960-х, продан на аукционе Christieʼs за 195 миллионов долларов.

«Голубая Мэрилин» на аукционе Christieʼs в Нью-Йорке. 9 мая 2022 года Sarah Yensel / EPA / Scanpix / LETA

Созданная в технике шелкографии картина, известная как «Голубая Мэрилин» (Shot Sage Blue Marilyn), установила рекорд акционной цены для произведений искусства, созданных в XX веке.

Организаторы торгов, сообщает CNN, ожидали, что финальная цена лота будет «в районе 200 миллионов долларов».

По данным Bloomberg, новым владельцем картины стал арт-дилер Ларри Гагосян.

В основу серии портретов Мэрилин Монро, созданную Уорхолом, лег промоснимок актрисы для фильма «Ниагара».

«Голубую Мэрилин» выставили на аукцион коллекционеры из Швейцарии Томас и Дорис Амманн — основатели галереи Thomas Ammann Fine Art. Все вырученные от продажи средства они собираются направить на благотворительность.

Читайте также

Выставку Уорхола в Москве обвинили в показе репродукций. Кажется, все гораздо сложнее, ведь Уорхол сам себя копировал Как понять, настоящий ли он? Копия работы имеет ценность? А копия копии? А копия копии копии?

Читайте также

Выставку Уорхола в Москве обвинили в показе репродукций. Кажется, все гораздо сложнее, ведь Уорхол сам себя копировал Как понять, настоящий ли он? Копия работы имеет ценность? А копия копии? А копия копии копии?

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь