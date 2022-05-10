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Американская компания-разработчик видеоигр Electronic Arts ( ) и Международная федерация футбола (ФИФА) прекратят сотрудничество, которое продолжалось почти 30 лет, сообщает The New York Times.

Из-за невозможности продлить контракт футбольный симулятор FIFA 23 станет последней игрой в серии. Новым названием серии станет EA Sports FC.

Переговоры EA и ФИФА продолжались несколько месяцев. В октябре 2021 года New York Times писала, что футбольная федерация потребовала вдвое увеличить отчисления за использование прав ФИФА — до миллиарда долларов за четыре года. По текущему контракту федерация получает около 150 миллионов долларов в год.

Соглашение о партнерстве между EA и ФИФА должно было закончиться после чемпионата мира 2022 года в Катаре. Документ скорректировали так, чтобы он действовал до чемпионата мира среди женщин, который пройдет летом 2023 года.

Первая игра серии FIFA вышла в 1993 году, и с тех пор ее продажи принесли в общей сложности более 20 миллиардов долларов. По оценке Electronic Arts, в FIFA играют 150 миллионов человек.

В марте 2022 года Electronic Arts отказалась от продажи своих игр в России и Беларуси до окончания войны в Украине.

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