Футбольный симулятор FIFA 23 станет последней игрой в серии — и будет переименован
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Американская компания-разработчик видеоигр Electronic Arts (EA) и Международная федерация футбола (ФИФА) прекратят сотрудничество, которое продолжалось почти 30 лет, сообщает The New York Times.
Из-за невозможности продлить контракт футбольный симулятор FIFA 23 станет последней игрой в серии. Новым названием серии станет EA Sports FC.
Переговоры EA и ФИФА продолжались несколько месяцев. В октябре 2021 года New York Times писала, что футбольная федерация потребовала вдвое увеличить отчисления за использование прав ФИФА — до миллиарда долларов за четыре года. По текущему контракту федерация получает около 150 миллионов долларов в год.
Соглашение о партнерстве между EA и ФИФА должно было закончиться после чемпионата мира 2022 года в Катаре. Документ скорректировали так, чтобы он действовал до чемпионата мира среди женщин, который пройдет летом 2023 года.
Сама игра особо не изменится. Большинство известных мировых клубов и звезд по-прежнему будут доступны для игры благодаря отдельным лицензионным соглашениям с командами и лигами, хотя сам чемпионат мира и другие мероприятия, контролируемые ФИФА, больше не будут включены в игру (англ. яз).
Первая игра серии FIFA вышла в 1993 году, и с тех пор ее продажи принесли в общей сложности более 20 миллиардов долларов. По оценке Electronic Arts, в FIFA играют 150 миллионов человек.
В марте 2022 года Electronic Arts отказалась от продажи своих игр в России и Беларуси до окончания войны в Украине.