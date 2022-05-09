На Пушкинской площади задержали мужчину, угощавшего прохожих конфетами за антивоенную позицию
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В Москве на Пушкинской площади задержали Артема Потапова за то, что он угощал прохожих конфетами. Как рассказала «ОВД-Инфо» его супруга, мужчина сидел на лавочке с табличкой «Кто против войны, угощайтесь конфетой», а рядом с ним стояла упаковка с конфетами Raffaello.
Полиция также задержала журналиста SOTA Егора Шатова, который брал у Потапова интервью.
Задержанных доставили в ОВД «Марьина роща». Позже Шатова отпустили без составления протокола.
9 мая по всей России на фоне празднования Дня Победы и проведения акции «Бессмертный полк» полиция задерживает пикетчиков, выходящих на улицы с антивоенными лозунгами. По оценкам "ОВД-Инфо", всего за день были задержаны как минимум 125 человек.