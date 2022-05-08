По Одессе нанесены ракетные удары. Сообщается о разрушениях в жилом районе

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Одесса 8 мая подверглась ракетному обстрелу, сообщает «Суспильне» со ссылкой на пресс-службу оперативного командования ВСУ «Юг».

По заявлениям украинских военных, по городу были выпущены три ракеты, одну сбила система ПВО, две других попали в жилой район и разрушили здание в зоне отдыха. Данных о пострадавших нет. Пожар, возникший из-за обстрела, ликвидировали силы ГСЧС.

Минобороны РФ в вечернем брифинге ракетный обстрел Одессы 8 мая не упомянуло.

Глава Одесской областной госадминистрации Максим Марченко в свою очередь рассказал, сообщает «Громадське», что по территории региона в течение дня были нанесены несколько ракетных ударов. Четыре ракеты удалось сбить ПВО, еще одна попала в жилой дом, пострадала молодая девушка.

Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта, невозможно.

7 мая по Одессе, по словам представителей ВСУ, было выпущено семь ракет. Обстрелу подверглась взлетно-посадочная полоса местного аэропорта и одно из городских предприятий. О пострадавших не сообщалось. Минобороны РФ объявило, что в Одессе был нанесен удар по военному аэродрому, в результате которого «были уничтожены авиационная техника воздушных сил Украины и средства поражения».

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