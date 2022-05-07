По Одессе нанесли ракетные удары
Источник: «Суспiльне Новини»
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Российские военные нанесли 7 мая шесть ракетных ударов по Одессе, сообщает «Суспiльне Новини» со ссылкой на главу пресс-центра Сил обороны Юга Наталью Гуменюк.
Четыре снаряда попали в гражданское предприятие в жилом районе, в результате чего возник пожар. Данные о пострадавших уточняются.
Еще две ракеты попали в разрушенную ранее взлетно-посадочную полосу аэропорта.
Обновлено. Минобороны РФ заявило, что провело удары высокоточным оружием по военным аэродромам в районе Арциза, Одессы и Вознесенска, в результате чего были уничтожены авиационная техника воздушных сил Украины и средства поражения.