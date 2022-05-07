МВД Приднестровья заявило, что дрон сбросил взрывчатку у села на границе с Украиной

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МВД самопровозглашенной Приднестровской Молдавской республики утверждает, что вечером 6 мая у приграничного села Воронково произошло четыре взрыва.

«Примерено в 21:40, предположительно, с дрона были сброшены первые два взрывных устройства. Спустя час атаку повторили», — говорится в сообщении ведомства в телеграме. На месте взрыва образовались воронки глубиной один метр и диаметром 25 сантиметров. Никто не пострадал.

В МВД добавили, что это второй подобный случай в районе села Воронково. Вечером 5 мая, как утверждается, с дрона сбросили два взрывных устройства. В этом случае также никто не пострадал.

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С 25 апреля власти Приднестровья неоднократно сообщали об атаках, совершенных в регионе. В разные дни целью атак становились здание министерства госбезопасности самопровозглашенной республики и радиоцентр «Маяк». В ночь на 3 мая, как говорили в МВД Приднестровья, в радиоцентре пытались совершить теракт, для чего «со стороны Украины» запустили беспилотник со взрывчаткой.

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