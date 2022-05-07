Минобороны Украины сообщило об уничтожении российского десантного катера около острова Змеиный

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Министерство обороны Украины объявило, что в районе острова Змеиный в Одесской области беспилотник «Bayraktar TB2» поразил российский десантный катер проекта 11770 «Серна» и два зенитных ракетных комплекса «Тор».

Ведомство также опубликовало видео удара по кораблю.

В Минобороны РФ эти сведения не комментировали.

Накануне 6 мая украинские СМИ сообщали, что около Змеиного ракетами «Нептун» был подбит российский фрегат типа «Буревестник».

Во время войны не всегда возможно проверить информацию, которую распространяют представители конфликтующих сторон.

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