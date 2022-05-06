Ведущая Первого канала Екатерина Андреева назвала неправильным запрет Instagram в России. Она призналась, что заходит в соцсеть через VPN

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Ведущая Первого канала Екатерина Андреева осудила запрет социальной сети Instagram в России. Об этом, сообщают РИА Новости и «Говорит Москва», она заявила на форуме журналистов в Кубани.

«Я продолжаю вести Instagram через VPN. Это не запрещено, и я не занимаюсь экстремистской деятельностью. Считаю, что запрещать Instagram в России для людей, не ведущих экстремистскую деятельность — это неправильно», — сказала Андреева.

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21 марта Тверской районный суд Москвы объявил компанию Meta «экстремистской организацией» и запретил в России принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram за «экстремистскую деятельность».

Роскомнадзор заявлял, что запрет соцсетей не приведет к дополнительным ограничениям для обычных пользователей. При этом ведомство запретило российским СМИ демонстрировать логотипы Meta, Facebook и Instagram.

По данным проекта «Роскомсвобода» на 5 мая, с начала войны в России были заблокированы более трех тысяч сайтов. Доступ к таким ресурсам, а также Facebook и Instagram можно получить через VPN-сервисы, которые в России также блокируют. В марте глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн отчитался о блокировке 20 таких сервисов.

2 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков признался, что пользуется VPN. Он отметил, что в России, как и во всем мире, была абсолютная монополия «отдельно взятых компаний, которые становились главной площадкой для социальных сетей, для мессенджеров и так далее». «И все мы частично пользуемся до сих пор в той или иной степени услугами этих компаний», — добавил пресс-секретарь президента РФ.

Как обходить блокировки

Как читать ресурсы, заблокированные российскими властями Простая инструкция «Медузы»

Как обходить блокировки

Как читать ресурсы, заблокированные российскими властями Простая инструкция «Медузы»

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