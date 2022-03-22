Роскомнадзор запретил российским СМИ демонстрировать логотипы Meta, Facebook и Instagram

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Роскомнадзор разъяснил последствия признания Meta Platforms — владельца Facebook и Instagram — «экстремистской организацией», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Регулятор настаивает, что теперь:

российские СМИ не должны демонстрировать логотипы Meta и ее соцсетей — Facebook и Instagram;

российские СМИ должны маркировать Meta как запрещенную в стране организацию;

Facebook и Instagram исключат из реестра соцсетей России;

Meta исключат из перечня иностранных лиц, осуществляющих деятельность в интернете на территории РФ.

Ранее в Генпрокуратуре заявляли, что в случае запрета Meta российских пользователей Facebook и Instagram не будут наказывать за обход блокировок.

«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.

21 марта Тверской районный суд Москвы объявил компанию Meta «экстремистской организацией» и запретил в России принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram за экстремистскую деятельность. Ограничения не затронули мессенджер WhatsApp, пояснили в суде. Facebook и Instagram были заблокированы в России еще 4 и 14 марта.

Признать Meta «экстремистской организацией» потребовала Генпрокуратура, после того как компания перестала удалять в некоторых странах угрозы и призывы к насилию в отношении российских военных, высказанные в Facebook и Instagram, а также пожелания смерти Владимиру Путину и Александру Лукашенко (14 марта Meta запретила писать пожелания смерти президентам).

Против сотрудников Meta в России возбудили уголовное дело о публичных призывах к экстремизму.

Читайте также

Компанию Meta объявили в России «экстремистской». В фейсбуке, инстаграме и WhatsApp лучше больше не писать? 7 карточек

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь