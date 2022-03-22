Роскомнадзор запретил российским СМИ демонстрировать логотипы Meta, Facebook и Instagram
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Роскомнадзор разъяснил последствия признания Meta Platforms — владельца Facebook и Instagram — «экстремистской организацией», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Регулятор настаивает, что теперь:
- российские СМИ не должны демонстрировать логотипы Meta и ее соцсетей — Facebook и Instagram;
- российские СМИ должны маркировать Meta как запрещенную в стране организацию;
- Facebook и Instagram исключат из реестра соцсетей России;
- Meta исключат из перечня иностранных лиц, осуществляющих деятельность в интернете на территории РФ.
Ранее в Генпрокуратуре заявляли, что в случае запрета Meta российских пользователей Facebook и Instagram не будут наказывать за обход блокировок.
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21 марта Тверской районный суд Москвы объявил компанию Meta «экстремистской организацией» и запретил в России принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram за экстремистскую деятельность. Ограничения не затронули мессенджер WhatsApp, пояснили в суде. Facebook и Instagram были заблокированы в России еще 4 и 14 марта.
Признать Meta «экстремистской организацией» потребовала Генпрокуратура, после того как компания перестала удалять в некоторых странах угрозы и призывы к насилию в отношении российских военных, высказанные в Facebook и Instagram, а также пожелания смерти Владимиру Путину и Александру Лукашенко (14 марта Meta запретила писать пожелания смерти президентам).
Против сотрудников Meta в России возбудили уголовное дело о публичных призывах к экстремизму.