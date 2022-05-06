«Коммерсант»: «Сбер» может свернуть игровое подразделение из-за санкций

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«Сбер» рассматривает возможность свернуть свое игровое подразделение SberGames на фоне санкций. Об этом пишет «Коммерсант».

По словам одного из собеседников издания, проект был изначально ориентирован на разработку мобильных игр, однако теперь на фоне санкций «Сбер» вряд ли сможет распространять их через Google Play и App Store.

В игровом подразделении «Сбера» задействованы около 200 профильных специалистов — по данным «Коммерсанта», сейчас они ищут работу.

Эксперты, опрошенные изданием, считают, что «Сбер» может попробовать разделить игровое подразделение на два бренда, один из которых будет ориентирован на российский рынок, а другой — на международный. Похожим образом уже поступил VK.

Бренд SberGames был создан в 2021 году, вскоре после того как руководство «Сбербанка» объявило о том, что компания помимо банковских услуг намерена создать целую экосистему различных сервисов под своим брендом. Как писали СМИ, вложения в проект должны были составить 100 миллионов долларов.

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