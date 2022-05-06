Франция не пригласила Россию на годовщину Победы

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Руководство Франции не стало приглашать представителей России на официальные мероприятия, приуроченные к 77-й годовщине Победы, заявил посол РФ в Париже Алексей Мешков. Его слова приводит ТАСС:

8 мая во Франции традиционно будут проводиться празднования, посвященные . Всегда послы и военные атташе — сначала Советского Союза, потом России, Белоруссии как стран, которые внесли решающий вклад в победу над фашизмом, — приглашались. В этом году нам места на трибуне не нашлось. Хотя там будут сидеть послы тех стран, которые воевали на стороне гитлеровской Германии.

8 мая президент Франции Эммануэль Макрон возглавит церемонию на Елисейских полях в Париже, возложит цветы к могиле Неизвестного Солдата и зажжет вечный огонь под сводами Триумфальной арки. В некрополе Пер-Лашез в Париже в этот день пройдет акция «Бессмертный полк», в ходе которой к памятнику русским участникам французского движения Сопротивления возложат цветы, отмечает ТАСС.

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Кремль не пригласил никого из иностранных лидеров на парад 9 мая в Москве в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что «это не юбилейная дата».

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что руководство России, по данным зарубежных спецслужб, обсуждает объявление Украине «полноценной войны» 9 мая. О том, что президент России Владимир Путин может пойти на такой шаг именно в этот день, также говорил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

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