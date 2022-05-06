Премьер-министр Украины: руководство России обсуждает объявление войны 9 мая

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что высшее политическое руководство России, по данным зарубежных спецслужб, обсуждает объявление Украине «полноценной войны» 9 мая.

«По данным партнерских спецслужб, у России есть такие намерения — 9 мая объявить полноценную войну. Такие разговоры, мы понимаем, что есть. Такие возможности обсуждаются в высшем политическом руководстве, по данным, еще раз повторю, партнерских спецслужб. Произойдет ли это — будем смотреть. <…> В любом случае мы будем бороться до полной победы над оккупантом и агрессором», — сказал Шмыгаль.

В последние недели активно обсуждается, что в районе Дня Победы 9 мая, ключевого дня для российской пропаганды, президент России Владимир Путин может объявить о начале всеобщей мобилизации или об ином важном решении, которое может повлиять на ход войны с Украиной.

Официальные лица, в том числе пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отрицают существование таких планов. Перед вторжением 24 февраля они отрицали и планы России напасть на Украину, о которых рассказывали западные правительства.

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