Росавиация вновь продлила режим ограничения полетов на юге РФ. Из-за войны 11 российских аэропортов закрыты уже 2,5 месяца

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Росавиация объявила о продлении запрета на полеты в аэропорты центральной части и юга РФ до 13 мая, сообщает «Интерфакс».

Остаются закрытыми аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Для организации перевозки пассажиров в эти города авиакомпаниям рекомендуется использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

11 аэропортов были закрыты 24 февраля, когда Россия вторглась в Украину. Режим ограничения полетов Росавиация продлевает уже двенадцатый раз.

В конце апреля Минтранс сообщил, что аэропортам, которые закрыты из-за войны, из бюджета будет выделено 1,5 миллиарда рублей на компенсацию их расходов. Кроме того, авиакомпаниям дадут 19,5 миллиардов рублей для возврата денежных средств пассажирам за отмененные рейсы, как международные, так и внутренние. Эта мера, по оценкам Минтранса, позволит вернуть средства за примерно 1 миллион билетов.

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