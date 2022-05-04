В «новой администрации» Херсонской области заявили о планах запретить Facebook и Instagram в регионе

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В Херсонской области собираются запретить Facebook и Instagram, заявил Кирилл Стремоусов, которого российские СМИ называют «заместителем председателя военно-гражданской администрации» региона.

Как сообщает РБК, Стремоусов заявил, что эти соцсети «дискредитируют даже своими названиями наш регион и выступают как экстремистские организации, которые направлены на дестабилизацию ситуации в нашем регионе».

Херсонская область Украины частично оккупирована Россией. 27 апреля российское государственное агентство РИА Новости сообщило, что в регионе формируют новые «военно-гражданские администрации». На следующий день. Кирилл Стремоусов от имени «военно-гражданской администрации» заявил, что возврат Херсонской области под контроль Украины «исключен», а с 1 мая регион перейдет на расчеты в рублях.

Источники «Медузы», близкие к администрации президента России, утверждают, что в середине мая в самопровозглашенных ЛНР и ДНР собираются провести референдумы о присоединении к России, а в Херсонской области — голосование о независимости региона.

21 марта Тверской районный суд Москвы объявил компанию Meta «экстремистской организацией» и запретил в России принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram за экстремистскую деятельность.

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