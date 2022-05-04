Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга прекратил дело о «дискредитации» российских вооруженных сил в отношении Алексея Подгорных, который вышел на пикет с плакатом с немного измененной цитатой из романа «1984» Джорджа Оруэлла. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Подгорных задержали 24 апреля, когда он стоял у Гостиного двора на Невском проспекте с плакатом с надписью «Война — мир, свобода — рабство, незнание — сила, хватит искажений». На него составили административный протокол по «публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».

Суд не увидел в действиях Подгорных состава правонарушения. «Плакат содержит антонимы и словосочетания. Не содержит никаких призывов, в том числе к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ за пределами страны в целях поддержания мира. Представленная в суд фотография подтверждает лишь то, что Подгорных находился в указанное время в указанном месте с плакатом в руках», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отсылки к антиутопии Джорджа Оруэлла часто используют россияне, выступающие против войны с Украиной и против российской пропаганды. В апреле в Иваново на местного жителя Дмитрия Силина завели административное дело за раздачу романа «1984» прохожим.

Дело Алексея Подгорных — не первое по статье о «дискредитации» вооруженных сил, развалившееся в суде. В конце апреля краснодарский суд не нашел состава преступления в действиях адвоката Михаила Беньяша, высказавшегося против войны в ролике на YouTube, а красноярская активистка Вера Котова добилась отмены штрафа, назначенного ей за надпись «Нет войне» на снегу.

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь