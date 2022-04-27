В Красноярске суд отменил штраф в 30 тысяч рублей за надпись «Нет войне» на снегу

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Красноярский краевой суд отменил штраф в 30 тысяч рублей, назначенный местной жительнице Вере Котовой за надпись «Нет войне» на снегу. Об этом сообщает проект «Сетевые свободы».

Суд удовлетворил апелляцию на предыдущее решение.

Как рассказала Котова в соцсетях, в суд она пришла без защитника. Защищавший ее адвокат Николай Мунский, как пишут «Сетевые свободы», накануне был задержан за публикацию в соцсетях символики, связанной с Алексеем Навальным.

Вера Котова была оштрафована по новой административной статье о дискредитации использования вооруженных сил РФ, которая (как и аналогичная уголовная статья) была принята после начала войны России против Украины.

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