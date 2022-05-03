В ЕС объявили о планах отключить от SWIFT новые российские банки

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От международной системы межбанковских переводов SWIFT в рамках новых санкционных мер будут отключены еще несколько российских банков. Об этом, пишет DW в своем онлайне, объявил Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель во время визита в Панаму.

Ранее сообщалось, что в рамках шестого пакета санкций, работу над которым ведет ЕС, от SWIFT, в числе прочих, отключат Сбербанк.

В начале марта Евросоюз в рамках санкций в отношении России из-за вторжения в Украину отключил от SWIFT семь российских банков — ВТБ, «Россию», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.

В рамках шестого пакета санкций, помимо прочего, обсуждается введение эмбарго на импорт российской нефти, однако против него выступают несколько стран, зависящих от российских энергоносителей. Источники Reuters, близкие к обсуждению, сообщали, что для этих стран может быть сделано исключение или установлен длительный переходный период для отказа от российской нефти.

Шестой пакет санкций, как ожидается, будет принят на ближайшем заседании Совета ЕС по иностранным делам. Следующее плановое заседание совета намечено на 10 мая.

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