Макрон впервые после переизбрания переговорил с Путиным. Тот попросил, чтобы Запад прекратил поставки вооружений Украине

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Президенты России и Франции провели днем 3 мая телефонные переговоры.

По сведениям BFMTV, беседа продолжалась два часа 10 минут. Это были первые переговоры Владимира Путина с Эммануэлем Макроном с момента переизбрания последнего на пост президента Франции. До этого последний раз лидеры общались 29 марта. В первые недели войны в Украине Макрон вел регулярные активные переговоры с Путиным, призывая того остановить боевые действия.

По информации Кремля, 3 мая Путин заявил, что Москва «по-прежнему открыта к диалогу» в рамках мирных переговоров, «несмотря на непоследовательность и неготовность Киева к серьезной работе».

Путин также упрекнул страны ЕС в «игнорировании военных преступлений украинских силовиков» и массированных обстрелов городов Донбасса, в результате которых гибнут мирные жители.

Отмечено, что Запад мог бы способствовать прекращению этих злодеяний, оказав соответствующее воздействие на киевские власти, а также прекратив поставки на Украину вооружений.

В сообщении Елисейского дворца говорится, что Макрон в очередной раз подчеркнул «крайнюю тяжесть последствий агрессивной войны, которую Россия ведет против Украины».

Также президент Франции выразил глубокую обеспокоенность ситуацией в Мариуполе и призвал продолжить эвакуацию мирных жителей с завода «Азовсталь» в координации с международными гуманитарными организациями.

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