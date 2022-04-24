Эммануэль Макрон одержал победу на выборах президента Франции

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Обновлено. После обработки всех бюллетеней Эммануэль Макрон получил 58,55% голосов во втором туре президентских выборов, сообщает МВД Франции. У лидера ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен — 41,45%.

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон победил во втором туре президентских выборов, свидетельствуют данные экзит-поллов.

Все наиболее влиятельные экзит-поллы (IPSOS, IFOP, Elabe) отдают Макрону от 57,6% до 58,2% голосов избирателей. Его соперница Марин Ле Пен получает, по разным данным, от 41,8% до 42,4% голосов.

На предыдущих президентских выборах в 2017 году Макрон также одержал победу над Ле Пен во втором туре. Тогда нынешний глава государства получил 66,1% голосов, его соперница — 33,9%.

В первом туре нынешних выборов Макрон получил 27,8%, Ле Пен — 23,2%.

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