ZDF: Венгрия и другие «колеблющиеся страны» ЕС решили не препятствовать запрету на российскую нефть

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Венгрия, Словакия и другие «колеблющиеся страны» Евросоюза решили не препятствовать введению эмбарго на российскую нефть, сообщает немецкий телеканал ZDF со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата.

По словам источника ZDF, несогласные с введением эмбарго члены ЕС решили отозвать свое вето после изменения позиции Германии. Берлин, выступавший против запрета на импорт российской нефти, по данным СМИ, все же решил поддержать его.

«Все государства-члены [Евросоюза] готовы поддержать замораживание закупок нефти», — заявил в эфире ZDF корреспондент канала в Брюсселе Гуннар Крюгер.

Официальный представитель правительства Венгрии Золтан Ковач, комментируя публикацию ZDF, сказал, что власти страны не поддерживают запрет на покупку нефти у России.

Ранее глава аппарата премьер-министра Венгрии заявил, что страна заблокирует любую инициативу Евросоюза, направленную на дальнейшее расширение запрета на импорт российских энергоносителей.

Евросоюз обсуждает введение эмбарго на российскую нефть в рамках нового пакета санкций против России — шестого по счету после начала войны России с Украиной. Сообщается, что его планируют принять до 9 мая.

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