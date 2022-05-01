Российские приставы намерены принудительно взыскать с Google 7,2 миллиарда рублей штрафа за отказ удалить запрещенный контент

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Российские приставы завели в отношении компании Google дело о принудительном взыскании штрафа в 7,2 миллиарда рублей за неоднократный отказ удалить запрещенный в РФ контент.

Исполнительное производства о взыскании штрафа начато 29 апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на банк данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Российский суд в декабре 2021 года признал компанию Google виновной по ч.5 ст. 13.41 КоАП РФ (повторное правонарушение, связанное с неудалением информации владельцем ресурса в интернете) и назначил штраф в размере 5% от выручки за 2020 год — 7,2 миллиарда рублей. Google стала первой в российской истории компанией, на которую был наложен оборотный штраф. Срок добровольной уплаты Google штрафа истек 19 марта.

Также в декабре оборотный штраф был назначен компании за неоднократное неисполнение требования об удалении запрещенного в России контента. Meta штраф в 2 миллиарда рублей не выплатила, в ее отношении тоже открыто исполнительное производство о принудительном взыскании.

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