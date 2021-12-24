Российский суд назначил Google первый в истории оборотный штраф. Компания должна выплатить 7,2 миллиарда рублей

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Корпорация Google должна выплатить 7,2 миллиарда рублей за неудаление запрещенного контента. Такое решение, пишет «Интерфакс», вынес мировой судья судебного участка № 422 Таганского района.

Google признана виновной по части 5 статьи 13.41 КоАП РФ (повторное совершение правонарушения, связанного с неудалением владельцем сети «Интернет» информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ).

Российское законодательство предусматривает за такое правонарушение так называемый оборотный штраф. Для юридических лиц — от 5 до 10% совокупного размера выручки, полученной за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение.

Норма об оборотных штрафах появилась в российском законодательстве в конце 2020 года. До решения по Google она ни разу не применялась.

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В конце сентября Роскомнадзор пригрозил оборотным штрафом компании Facebook. Через несколько дней она удалила вызвавший претензии ведомства контент — при этом в РКН заявили, что штраф все равно может быть наложен, так как компания не уложилась в сроки, предусмотренные законодательством.

За неудаление запрещенного в РФ контента неоднократно были оштрафованы Telegram, Facebook, Twitter и TikTok.

Большая часть претензий Роскомнадзора к соцсетям из-за отказа удалять контент связаны с постами о протестных акциях в поддержку политика Алексея Навального, сообщала «Русская служба Би-би-си».

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