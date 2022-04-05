С компании Meta в России попытаются принудительно взыскать два миллиарда рублей
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Российские приставы завели в отношении компании Meta дело о принудительном взыскании около 2 миллиардов оборотного штрафа, сообщает «Интерфакс».
Исполнительное производство о взыскании 1 миллиарда 990 миллионов 985 тысяч рублей с компании, по информации базы данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП), начато 24 марта на основании решения Таганского суда Москвы.
Оборотный штраф наложен на Meta за неоднократное неисполнение требования об удалении запрещенного в России контента.
В конце декабря 2021 года суд в Москве назначил Meta и Google минимальный размер оборотных штрафов в размере 5% от их годовой выручки за 2020 год. Для Google размер штрафа, в том числе за неудаление контента с YouTube, был определен в 7,2 миллиарда рублей.
В начале апреля российский телеканал «Царьград» объявил, что получил от компании Google один миллиард рублей в качестве неустойки, назначенной американской корпорации по иску телеканала. Деньги, заявили в «Царьграде», были переведены с замороженного в рамках иска счета Google. Компенсацию «Царьград» собирался направить «на поддержку специальной военной операции России по денацификации и демилитаризации Украины».