«Царьград» заявил, что получил от Google неустойку в один миллиард рублей. Телеканал направит деньги «на поддержку специальной военной операции»

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Российский телеканал утверждает, что получил от компании Google один миллиард рублей в качестве неустойки, назначенной американской корпорации по иску телеканала. В Google пока это не комментировали.

«„Царьград“ получил от компании „Гугл“ первый миллиард рублей неустойки за неисполнение решения суда о восстановлении аккаунта телеканала на YouTube», — говорится в заявлении телеканала. В нем отмечается, что эта сумма находилась на банковских счетах ООО «Гугл», заблокированных во исполнение решения суда по иску телеканала.

«Если „Гугл“ продолжит игнорировать российское законодательство, то через год штраф будет измеряться в миллиардах долларов», — заявил владелец «Царьграда» Константин Малофеев, пообещавший преследовать Google по всему миру. По его словам, полученный миллиард рублей «Царьград» направит «на поддержку специальной военной операции России по денацификации и демилитаризации Украины».

«Царьград» в августе 2020 года подал иск к трем юридическим лицам Google из-за блокировки своего ютьюб-канала. В Google блокировку объяснили тем, что владелец «Царьграда» Константин Малофеев находится под санкциями США. В апреле 2021 года суд встал на сторону «Царьграда», отметив, что блокировка произошла спустя шесть лет после попадания Малофеева под санкции.

Суд поручил Google восстановить ютьюб-канал «Царьграда» за пять дней, а также постановил взыскивать неустойку по 100 тысяч рублей в день, пока ютьюб телеканала не будет восстановлен. По решению суда, сумма ежедневной неустойки будет увеличиваться в два раза. В течение первых девяти месяцев максимальная сумма неустойки не может превышать миллиард рублей, в дальнейшем это ограничение планируют снять. По оценке Google, за полтора года сумма неустойки превысит объем всего мирового богатства, которое оценивают больше чем в 500 триллионов долларов.

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