«Царьград» подал иск к Google из-за блокировки ютьюб-канала

Телеканал «Царьград» подал в Арбитражный суд Москвы иск к Google, следует из картотеки арбитражных дел.

Как сообщил «МБХ медиа» представитель владельца канала Константина Малофеева Валерий Рукобратский, иск связан с блокировкой аккаунта «Царьграда» на ютьюбе.

«Основными у нас являются два требования: первое — восстановить доступ к аккаунту на платформе YouTube, второе — признать недействительным отказ Google от договора на монетизацию размещаемого контента», — сказал Рукобратский.

Ответчиками по делу значатся ООО «Гугл», Google LLC и Google Ireland Limited.

YouTube заблокировал аккаунт «Царьграда» в конце июля 2020 года в связи с нарушением «законов о санкциях и правил торговли». Основатель телеканала Константин Малофеев с 2014 года находится под американскими санкциями.