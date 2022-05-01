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Путин велел госорганам к 2025 году отказаться от средств защиты информации из «недружественных стран»

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 2025 года российские государственные органы и компании должны отказаться от использования средств защиты информации, произведенных в странах, совершающих в отношении России недружественные действия.

Указ касается также «стратегических предприятий», «системообразующих организаций российской экономики» и субъектов критической информационной инфраструктуры.

В конце марта Путин запретил использование на объектах критической информационной инфраструктуры иностранное программное обеспечение.

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