Путин велел госорганам к 2025 году отказаться от средств защиты информации из «недружественных стран»
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Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 2025 года российские государственные органы и компании должны отказаться от использования средств защиты информации, произведенных в странах, совершающих в отношении России недружественные действия.
Указ касается также «стратегических предприятий», «системообразующих организаций российской экономики» и субъектов критической информационной инфраструктуры.
В конце марта Путин запретил использование на объектах критической информационной инфраструктуры иностранное программное обеспечение.