Путин подписал указ о запрете закупать иностранное ПО для объектов критической информационной инфраструктуры

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С 31 марта 2022 года государственным заказчикам запрещается покупать иностранное программное обеспечение для критической информационной инфраструктуры и услуги по его обслуживанию «без согласования с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным правительством». Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Исключение сделано для организаций с муниципальным участием.

Этим же указом органам государственной власти запрещается с 1 января 2025 года использовать иностранное программное обеспечение на объектах критической информационной инфраструктуры.

Правительство, говорится в указе, в шестимесячный срок должно обеспечить создание научно-производственного объединения, которое займется разработкой ПО для критической информационной инфраструктуры и его обслуживанием.

Какой орган исполнительной власти будет давать разрешение на закупку иностранного ПО, в указе не уточняется. Вероятно, это будет определено отдельным решением правительства.

К объектам критической информационной инфраструктуры, согласно принятому в 2017 году закону, относятся информационные системы, телекоммуникационные сети и автоматизированные системы управления технологическими процессами, которые используются государственными органами и российскими компаниями в сферах обороны, здравоохранения, транспорта, связи, финансов, энергетики и в различных отраслях промышленности.

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