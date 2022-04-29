В Киеве погибла журналистка «Радио Свобода» Вера Гирич. В ее дом попала ракета

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Журналистка Вера Гирич погибла в результате ракетного удара по жилому дому в Киеве, совершенного вечером 28 апреля. О смерти Гирич сообщил ее коллега Александр Демченко.

«Веры больше нет. Точная российская ракета попала в ее дом. Вера пролежала там всю ночь, а нашли ее только с утра», — написал он в фейсбуке.

Страница Веры Гирич в Facebook

«Украинская правда» сообщает, что Вера Гирич с февраля 2018 года работала продюсером в украинском бюро "Радио Свобода" в Киеве.

Вечером 28 апреля власти Киева сообщили о ракетном ударе по центру города. Ракеты попали в жилой 25-этажный дом в Шевченковском районе, в здании произошел пожар, первый и второй этажи получили повреждения. Утром 29 апреля мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что спасатели обнаружили тело одного погибшего. Четырех пострадавших госпитализировали.

В министерстве обороны России утром 29 апреля заявили, что Воздушно-космические силы России высокоточными ракетами уничтожили производственные корпуса оборонного завода «Артем» в Киеве, где выпускали авиационные и противотанковые ракеты. Ракетный удар по жилому дому в министерстве не комментировали.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что ракетный удар по Киеву нанесли сразу после завершения его переговоров с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители конфликтующих сторон.

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Хроника войны

Война Шестьдесят пятый день. Онлайн «Медузы»