В Киеве погибла журналистка «Радио Свобода» Вера Гирич. В ее дом попала ракета
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Журналистка «Радио Свобода» Вера Гирич погибла в результате ракетного удара по жилому дому в Киеве, совершенного вечером 28 апреля. О смерти Гирич сообщил ее коллега Александр Демченко.
«Веры больше нет. Точная российская ракета попала в ее дом. Вера пролежала там всю ночь, а нашли ее только с утра», — написал он в фейсбуке.
«Украинская правда» сообщает, что Вера Гирич с февраля 2018 года работала продюсером в украинском бюро "Радио Свобода" в Киеве.
Вечером 28 апреля власти Киева сообщили о ракетном ударе по центру города. Ракеты попали в жилой 25-этажный дом в Шевченковском районе, в здании произошел пожар, первый и второй этажи получили повреждения. Утром 29 апреля мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что спасатели обнаружили тело одного погибшего. Четырех пострадавших госпитализировали.
В министерстве обороны России утром 29 апреля заявили, что Воздушно-космические силы России высокоточными ракетами уничтожили производственные корпуса оборонного завода «Артем» в Киеве, где выпускали авиационные и противотанковые ракеты. Ракетный удар по жилому дому в министерстве не комментировали.
Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что ракетный удар по Киеву нанесли сразу после завершения его переговоров с генсеком ООН Антониу Гутерришем.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители конфликтующих сторон.