Власти Киева сообщили об обстреле центра города
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Центр Киева подвергся обстрелам. О двух попаданиях ракет в Шевченковском районе города сообщил мэр Виталий Кличко. В свою очередь советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что в Киеве обстрелян район Лукьяновка.
Обновлено. В результате обстрела Шевченковского района Киева три человека пострадали, их госпитализировали, сообщил Виталий Кличко. Антон Геращенко заявил о шести раненых.
Пресс-служба ГСЧС Украины сообщила, что ракеты попали в два здания, есть пострадавшие. Их число уточняется. «Один объект, один жилой сектор возле объекта. Попадание было в первые этажи, а на верхних есть люди», — цитирует ведомство «Громадське».
Как отмечает советник офиса президента Украины Михаил Подоляк, взрывы в Киеве произошли во время визита генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша.
«Еще позавчера он (Гуттериш) сидел за длинным столом в Кремле, а сегодня в километре от него раздаются взрывы. Открытка из Москвы? Напомните, почему Россия до сих пор занимает кресло в Совбезе ООН?», — написал Подоляк в твиттере.
Представитель ГСЧС также сообщил об обстрелах «инфраструктурных объектов» в Киевской области. Последствия выясняются.
Кроме того, СМИ сообщили о нескольких взрывах в Одессе. Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко рассказал, что украинские ПВО сбили три ракеты в небе над Одесским районом.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.