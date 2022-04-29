Российские пользователи потребовали от Apple 90 миллионов рублей из-за отключения Apple Pay

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Российские пользователи подали в Пресненский суд Москвы коллективный иск к компании Apple из-за прекращения работы на устройствах платежного сервиса Apple Pay. Об этом ТАСС рассказал старший партнер адвокатского бюро «Чернышов, Лукоянов и партнеры» Константин Лукоянов, представляющий интересы истцов.

Основанием для иска стало «нарушение прав потребителей» из-за «необоснованного одностороннего прекращения работы» Apple Pay в России, пояснил Лукоянов. По его словам, отключение сервиса привело «к сокращению функциональных свойств проданных на российском рынке устройств», в результате чего ценность гаджетов снизилась, а возможности пользователей были ограничены.

«В соответствии с действующим законодательством РФ подобные действия являются недобросовестными, дискриминационными в отношении российских потребителей», — заявил юрист.

Истцы требуют компенсации морального вреда (по три миллиона рублей на каждого заявителя), возмещения материального ущерба, возобновления работы сервиса, а также штрафа для Apple. Общая сумма исковых требований составила 90 миллионов рублей.

Ответчиком по иску выступают Apple Inc. и ее дочерние подразделения — Apple Holding B.V. и ООО «Эппл Рус».

«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.

В начале марта Apple приостановила свою деятельность в России, в том числе работу сервиса Apple Pay, из-за российского вторжения в Украину и западных санкций, последовавших за войной.

27 апреля «Коммерсант» сообщил о другом иске к Apple — 20 покупателей гаджетов компании потребовали компенсации морального вреда в размере 10 тысяч рублей на каждого и «соразмерного уменьшения стоимости» товаров из-за отключения Apple Pay.

Похожий иск о нарушении прав российских пользователей ранее был подан к американскому видеосервису Netflix, который тоже прекратил работу в России на фоне войны в Украине. В общей сложности истцы потребовали от сервиса 60 миллионов рублей.

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь