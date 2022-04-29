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Минюст России исключил из реестра СМИ — «иностранных агентов» правозащитницу и политолога, автора «Медузы» . Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Данное решение было принято на основании заявлений об исключении, а также поступивших документов от уполномоченных органов государственной власти», — говорится в сообщении Минюста. Подробности не раскрываются.

При этом в самом реестре Любарев и Кузьмина упоминаются до сих пор, рядом с их именами появилась дата исключения из списка — 29 апреля.

По словам Любарева, его исключили из списка «иноагентов» на основании заявления о том, что он не получал иностранного финансирования в течение года. Минюст никак не уведомил политолога о своем решении.

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Минюст включил Любарева и Кузьмину в реестр СМИ — «иностранных агентов» 29 сентября. Вместе с ними в список попали еще 20 человек, а также несколько изданий, в том числе и « ».

Как отмечает РИА Новости, решение об исключении в отношении фигурантов списка СМИ —«иноагентов» принято впервые. Ранее было известно о случаях исключения организаций из реестра НКО — «иностранных агентов», в том числе по решению суда.

Всего в различных списках «иностранных агентов» в России находятся более 400 организаций и физических лиц.

О статусе „иноагента“

Все еще не верите, что статус «иноагента» — это самая настоящая дискриминация? Вот много (коротких и выразительных) примеров, почему это так

О статусе „иноагента“

Все еще не верите, что статус «иноагента» — это самая настоящая дискриминация? Вот много (коротких и выразительных) примеров, почему это так

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