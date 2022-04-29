Минюст впервые исключил из реестра СМИ — «иноагентов» двух человек — политолога Аркадия Любарева и правозащитницу Людмилу Кузьмину
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
Минюст России исключил из реестра СМИ — «иностранных агентов» правозащитницу Людмилу Кузьмину и политолога, автора «Медузы» Аркадия Любарева. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Данное решение было принято на основании заявлений об исключении, а также поступивших документов от уполномоченных органов государственной власти», — говорится в сообщении Минюста. Подробности не раскрываются.
При этом в самом реестре Любарев и Кузьмина упоминаются до сих пор, рядом с их именами появилась дата исключения из списка — 29 апреля.
По словам Любарева, его исключили из списка «иноагентов» на основании заявления о том, что он не получал иностранного финансирования в течение года. Минюст никак не уведомил политолога о своем решении.
«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что
Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.
Минюст включил Любарева и Кузьмину в реестр СМИ — «иностранных агентов» 29 сентября. Вместе с ними в список попали еще 20 человек, а также несколько изданий, в том числе «ОВД-Инфо» и «Медиазона».
Как отмечает РИА Новости, решение об исключении в отношении фигурантов списка СМИ —«иноагентов» принято впервые. Ранее было известно о случаях исключения организаций из реестра НКО — «иностранных агентов», в том числе по решению суда.
Всего в различных списках «иностранных агентов» в России находятся более 400 организаций и физических лиц.