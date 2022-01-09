Минюст исключил кубанскую экологическую организацию из реестра НКО-«иноагентов». Два года назад она попала в список из-за пожертвований от «Гринпис»

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Минюст России исключил кубанскую организацию из реестра НКО — «иностранных агентов». Уведомление об этом, полученное активистами от ведомства, опубликовал глава организации Дмитрий Шевченко.

В документе говорится, что в конце 2021 года Управление Минюста по Краснодарскому краю провело внеплановую проверку и пришло к выводу, что за прошедший год организация не получала иностранного финансирования.

«Но касаемо „политической деятельности“ в акте проверки понаписали такого, что читать это невозможно — это просто какой-то испанский стыд. Продолжаем влиять на общественное мнение, дестабилизируем обстановку — и все в таком духе и на казенно-чекистском языке», — рассказал Шевченко, комментируя решение Минюста.

«Гражданская инициатива против экологической преступности» находилась в реестре два года и два месяца, отметил он. По его словам, за это время организация, в частности, понесла более 900 тысяч прямых убытков, в том числе из-за двух штрафов по 300 тысяч рублей из-за нарушения закона об «иноагентах». Еще 100 тысяч рублей были списаны с личных счетов Шевченко. Кроме того, организации пришлось прекратить некоторые проекты и потратить время на «непроизводительный труд в виде заполнения бессмысленных отчетов».

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Минюст включил «Гражданскую инициативу против экологической преступности» в реестр НКО — «иностранных агентов» в октябре 2019 года. Ведомство заявило, что основанием для этого стало финансирование от «Гринпис» — организация принимала пожертвования и оборудование от российского отделения экологической организации.

Дмитрий Шевченко в беседе с изданием Sota напомнил, что организация попала в реестр после обыска в офисе «Эковахты по Северному Кавказу» по делу активистки . Тогда там якобы нашли отчет «Гражданской инициативы против экопреступности» для «Гринписа».

По данным , с 2013 года в реестр «НКО» — «иноагентов» было внесено 219 организаций. Из них 99 были исключены из списка в связи с прекращением деятельности (ликвидация или реорганизация), 39 — из-за прекращения иностранного финансирования или политической деятельности, пять — после удовлетворения жалобы на необоснованность или незаконность включения в реестр, одна — после возврата имущества иностранному источнику.

По словам Шевченко, из 32 экологических НКО, включенных в реестр «иноагентов» только восьми организациям удалось из него выйти, а 22-м — пришлось закрыться.

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