Суд обязал Минюст исключить благотворительный фонд «Гуманитарное действие» из реестра «иноагентов»

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Санкт-Петербургский городской суд обязал Минюст России исключить благотворительный фонд « » из реестра НКО — «иностранных агентов». Об этом сообщили в телеграм-канале фонда.

«Это первое в России исключение НКО из реестра по судебному решению без отказа от иностранного финансирования», — говорится в сообщении.

Пока фонд остается в реестре НКО-«иноагентов».

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Петербургский благотворительный фонд «Гуманитарное действие» работает с наркопотребителями и людьми с ВИЧ. Организацию объявили иностранным агентом в декабре 2020 года.

Российские власти решили, что «Гуманитарное действие» занимается «политической деятельностью». В качестве примера таковой, в частности, приводились комментарии о поправках в закон «О предупреждении распространения ВИЧ-инфекции в России», направленные в адрес Минюста в рамках открытых общественных обсуждений.

По данным , с 2012 года в реестр НКО-«иностранных агентов» включили 220 некоммерческих организаций и незарегистрированных общественных объединений. Из них 99 были исключены из списка в связи с прекращением деятельности (ликвидация или реорганизация), 40 — из-за прекращения иностранного финансирования или политической деятельности, пять — после удовлетворения жалобы на необоснованность или незаконность включения в реестр, одна — после возврата имущества иностранному источнику.

О фонде

Познакомьтесь с «иноагентом», помогающим тысячам наркопотребителей Вот истории трех сотрудников фонда «Гуманитарное действие», которые сами побороли зависимость

О фонде

Познакомьтесь с «иноагентом», помогающим тысячам наркопотребителей Вот истории трех сотрудников фонда «Гуманитарное действие», которые сами побороли зависимость

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