В Белгороде сработали системы ПВО
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В Белгороде в ночь на 28 апреля сработали системы ПВО. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.
Никаких подробностей в правительстве не привели.
В соцсетях начали распространяться записи, на которых видны вспышки в небе, а также слышны звуки взрывов.
В ночь на 27 апреля в Белгороде также были слышны звуки, похожие на взрывы. Позже стало известно, что неподалеку от города загорелся склад боеприпасов.
С начала войны села в Белгородской области, находящиеся в непосредственной близости от границы с Украиной, регулярно попадают под обстрелы. Несколько человек получили ранения, десятки строений повреждены.
Советник президента Украины Михаил Подоляк 27 апреля, не говоря прямо о связи Киева с последними инцидентами в Белгородской области, пообещал, что российским приграничным регионам «при такой интенсивности и объеме российского военного вторжения в Украину отсидеться не получится».