Во ФСИН рассматривают предложение привлекать осужденных IT-специалистов к удаленной работе на российские компании

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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) РФ рассматривает предложение нескольких российских регионов привлекать IT-специалистов, отбывающих наказание в , к удаленной работе на коммерческие компании. Об этом, сообщает ТАСС, заявил замглавы ведомства Александр Хабаров на конференции «Импортонезависимость» в Новосибирске.

«Таких специалистов не так много. К нам с этой инициативой выходят в ряде территорий, в ряде субъектов предприниматели, которые в этой области работают. Мы только на начальном этапе. Если это востребовано, а это, скорее всего, востребовано, думаем, что мы специалистов в этой области не будем заставлять работать на каких-то других производствах», — заявил Хабаров.

Замглавы ФСИН пояснил, что речь идет о тех, кого суд приговорил к . Он добавил, что, по закону, осужденные в исправительных центрах могут работать в пределах одного региона, но формат удаленной работы позволит им трудиться в компании, которая находится в другом регионе.

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Через месяц после вторжения России в Украину глава Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко заявлял, что из РФ уехали 50–70 тысяч IT-специалистов и ожидается новая «волна эмиграции». Чтобы сдержать уход IT-компаний и отъезд специалистов из РФ, власти освободили такой бизнес от налогов на три года, а их сотрудникам пообещали отсрочку от армии и возможность оформить льготную ипотеку.

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