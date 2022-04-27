В Петербурге предложили разрешить губернатору избираться больше двух сроков подряд

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На сайте Смольного опубликован законопроект о внесении изменений в Устав Санкт-Петербурга, который значительно расширяет полномочия губернатора города. На документ обратило внимание издание «Бумага».

В частности, в законопроекте предлагается снять запрет на избрание губернатора более чем на два срока подряд.

Третий пункт 38 статьи действующего Устава города гласит: «Губернатор Санкт-Петербурга избирается на срок пять лет и не может замещать указанную должность в результате выборов более двух сроков подряд». В новой версии документа он отсутствует.

Другие нововведения позволяют губернатору выносить выговоры и увольнять глав муниципальных советов и администраций, не проводить очные общественные слушания по городскому бюджету, а также наделять городское правительство правом законодательной инициативы.

До 8 мая законопроект будет проходить антикоррупционную экспертизу, после чего губернатор может внести его на рассмотрение Законодательного собрания Петербурга.

В начале марта источники «Медузы», близкие к внутриполитическому блоку администрации президента, сообщали, что в России могут отменить или перенести губернаторские выборы, запланированные на сентябрь 2022 года. РБК и «Коммерсант» утверждали, что об отмене прямых выборов глав регионов Владимир Путин может объявить 27 апреля на заседании Совета законодателей. Однако этого не случилось.

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