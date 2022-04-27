Россия ввела санкции против 287 членов Палаты общин парламента Великобритании

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Россия ввела персональные санкции в отношении 287 из 650 членов Палаты общин британского парламента, сообщает МИД РФ. Ограничения стали ответом на внесение в британский санкционный список 386 депутатов Госдумы.

Поименный список британских парламентариев, попавших под российские санкции, опубликован на сайте МИД РФ. Им запрещен въезд в Россию.

В российском министерстве заявили, что эти члены британского парламента «принимали наиболее активное участие в учреждении антироссийских санкционных инструментов Лондона, а также «способствуют безосновательному нагнетанию русофобской истерии в Великобритании».

«Враждебная риторика и надуманные обвинения, звучащие из уст британских парламентариев, не только потворствуют враждебному курсу Лондона, нацеленному на демонизацию нашей страны и ее международную изоляцию, но и используются противниками взаимоуважительного диалога с Россией для подрыва фундамента двустороннего сотрудничества», — говорится в заявлении МИД РФ.

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11 марта Великобритания объявила о санкциях против 386 депутатов Госдумы РФ, голосовавших за признание независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Это голосование предшествовало российскому вторжению в Украину. Депутатам, попавшим в санкционный список, закрыт въезд в Великобританию, а их активы на территории страны заморожены.

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