Главу профсоюза «Курьер» Кирилла Украинцева арестовали за призывы к протестам в интернете

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Савеловский суд Москвы арестовал на два месяца председателя профсоюза «Курьер» Кирилла Украинцева, обвиняемого в неоднократном нарушении порядка проведения митинга (212.1 УК РФ, ), сообщает правозащитный проект «Апология».

По версии следствия, Украинцев размещал в интернете призывы к работникам курьерских служб и такси выходить на акции протеста против нарушения их трудовых прав.

Главу профсоюза задержали после обыска в его квартире 25 апреля. В этот же день около трех десятков человек собирались у офиса Delivery Club в Москве, протестуя против изменения тарифов. Более десяти человек были задержаны.

По подсчетам « », Кирилла Украинцева ранее не менее шести раз привлекали по «митинговой» статье 20.2 КоАП; три решения суда вступили в силу прошлой осенью.

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