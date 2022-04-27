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Главу профсоюза «Курьер» Кирилла Украинцева арестовали за призывы к протестам в интернете

Источник: "Апология"

Савеловский суд Москвы арестовал на два месяца председателя профсоюза «Курьер» Кирилла Украинцева, обвиняемого в неоднократном нарушении порядка проведения митинга (212.1 УК РФ, «дадинская» статья), сообщает правозащитный проект «Апология».

По версии следствия, Украинцев размещал в интернете призывы к работникам курьерских служб и такси выходить на акции протеста против нарушения их трудовых прав.

Главу профсоюза задержали после обыска в его квартире 25 апреля. В этот же день около трех десятков человек собирались у офиса Delivery Club в Москве, протестуя против изменения тарифов. Более десяти человек были задержаны

По подсчетам «Медиазоны», Кирилла Украинцева ранее не менее шести раз привлекали по «митинговой» статье 20.2 КоАП; три решения суда вступили в силу прошлой осенью.

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