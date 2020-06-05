Прокуратура проверит Delivery Club из-за жалоб курьеров на необоснованные штрафы. Сотрудники компании угрожали забастовкой

Артем Геодакян / ТАСС / Scanpix / LETA

Прокуратура Москвы начала проверку на предмет соблюдения трудового законодательства после массовых жалоб курьеров Delivery Club на ухудшение условий труда и большое количество штрафов. В самой компании уверяют, что ситуация уже разрешилась.

В начале июня курьеры начали жаловаться на ухудшение условий работы в телеграм-чатах. Работники писали, что теперь система предлагает им доставлять заказы на очень дальние расстояния — до десяти километров. В случае отказа с курьеров списывался штраф, из-за чего некоторые из них по итогам смен уходили в минус.

Работники также жаловались на необоснованные увольнения и невыплату денег. Из-за всего этого в чатах начали распространяться призывы устроить забастовку — например, всем одновременно взять выходной в один и тот же день.

В самом Delivery Club объяснили происходящее введением нового тестового режима по увеличению зон доставки. В пресс-службе компании уверяют, что тест был завершен еще до появления жалоб, а все штрафы за отказ от принятия заказов на увеличенное расстояние были компенсированы.

Григорий Левченко