Курьеры Delivery Club объявили бессрочную забастовку из-за долгов по зарплате

Обновление. В Delivery Club сообщили, что долги по зарплате выплатят в ближайшие дни. В компании рассчитывают, что первые курьеры получат деньги 7 июля.

Инициативная группа курьеров Delivery Club объявила о начале бессрочной забастовки из-за задолженности по зарплате, говорится в заявлении профсоюза «Курьер» в телеграме.

Сотрудники сервиса доставки еды отказываются работать до тех пор, пока им полностью не выплатят долги по зарплате. Число участников забастовки не уточняется. Ранее сообщалось, что в ней готовы участвовать более 70 курьеров.

Профсоюз «Курьер» также призвал сотрудников Delivery Club 9 июля принять участие в акции протеста у офиса Mail.ru Group в Москве, собственника компании.

В профсоюзе «Курьер» отметили, что также обратились в СК с заявлениями из-за невыплаты зарплаты.

3 июля курьеры Delivery Club потребовали выплатить долги по зарплате 290 сотрудникам, пересмотреть трудовые договоры и отменить систему штрафов. 5 июля представитель Delivery Club сообщил, что долги по зарплате возникли из-за одного из логистических партнеров, и пообещал полностью погасить задолженность в ближайшие дни.

В начале июня курьеры Delivery Club начали жаловаться в соцсетях на ухудшение условий работы, необоснованные увольнения и невыплату денег. В Delivery Club объяснили происходящее тем, что в компании ввели новый тестовый режим по увеличению зон доставки. В сервисе отметили, что тест был завершен еще до появления жалоб, а все штрафы за отказ от принятия заказов на увеличенное расстояние были компенсированы.

Прокуратура Москвы из-за жалоб курьеров начала проверку на предмет соблюдения трудового законодательства, о ее результатах не сообщалось.