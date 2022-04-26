Volvo и Land Rover Jaguar сокращают основную часть сотрудников в России

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Автопроизводители Volvo и Land Rover Jaguar, по данным «Коммерсанта», приняли решение сократить основную часть сотрудников своих российских офисов.

По данным источников издания на рынке, компания Volvo оставляет персонал, который обеспечит гарантийное обслуживание ее автомобилей в России. Также компания оставляет возможность доступа дилеров к системам диагностики автомобилей, «не снижая возможность их безопасной эксплуатации».

Land Rover Jaguar, в свою очередь, фактически уходит из РФ, заявили источники издания. В штате эта компания оставляет только персонал, который будет координировать административные взаимодействия на этапе закрытия юрлица.

19 апреля стало известно, что из России окончательно уходит первый иностранный автоконцерн — General Motors (GM).

Всего после начала российского вторжения в Украину и последовавших за ним западных санкций о приостановке или прекращении работы в России объявили более 750 иностранных компаний.

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