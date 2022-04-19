«Коммерсант»: General Motors первым из иностранных автоконцернов окончательно уходит из России

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Американский автоконцерн General Motors (GM) увольняет сотрудников российского офиса, а дилерам разослали уведомление о прекращении поставок автомобилей и запчастей. Об этом рассказали три источника «Коммерсанта» на авторынке.

11 марта США объявили о запрете экспорта в Россию предметов роскоши, в том числе дорогих автомобилей. В 2015 году GM свернул производство в России на фоне присоединения Крыма и поставлял на российский рынок только дорогие модели Chevrolet и Cadillac.

По словам одного из собеседников издания, в последние недели GM ждал разъяснений от американского регулятора, а после того, как их получил, фактически объявил об уходе. Сама компания информацию об этом пока не комментировала.

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GM не будет компенсировать вложения в дилерские центры, хотя недавно салоны «переделывались под новые требования импортера», рассказали источники «Коммерсанта» среди дилеров, получивших уведомление компании.

После российского вторжения в Украину и последовавших за ним западных санкций более 750 иностранных компаний решили приостановить или прекратить работу в России. Как отмечает «Коммерсант», General Motors станет первым иностранным автоконцерном, который окончательно уйдет из России после начала войны.

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