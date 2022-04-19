«Коммерсант»: General Motors первым из иностранных автоконцернов окончательно уходит из России
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Американский автоконцерн General Motors (GM) увольняет сотрудников российского офиса, а дилерам разослали уведомление о прекращении поставок автомобилей и запчастей. Об этом рассказали три источника «Коммерсанта» на авторынке.
11 марта США объявили о запрете экспорта в Россию предметов роскоши, в том числе дорогих автомобилей. В 2015 году GM свернул производство в России на фоне присоединения Крыма и поставлял на российский рынок только дорогие модели Chevrolet и Cadillac.
По словам одного из собеседников издания, в последние недели GM ждал разъяснений от американского регулятора, а после того, как их получил, фактически объявил об уходе. Сама компания информацию об этом пока не комментировала.
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GM не будет компенсировать вложения в дилерские центры, хотя недавно салоны «переделывались под новые требования импортера», рассказали источники «Коммерсанта» среди дилеров, получивших уведомление компании.
Сергей Удалов из «Автостата» отмечает, что РФ стала совсем небольшим рынком для бренда после того, как в 2015 году GM активнее всех перекладывали девальвацию в цены машин, а после падения продаж свернули российское производство. Но он напоминает, что массовые модели Chevrolet производились по лицензии GM в Узбекистане. При этом Eurasianet.org писал, что UzAuto приостановила экспорт машин Chevrolet в РФ с 9 марта.
После российского вторжения в Украину и последовавших за ним западных санкций более 750 иностранных компаний решили приостановить или прекратить работу в России. Как отмечает «Коммерсант», General Motors станет первым иностранным автоконцерном, который окончательно уйдет из России после начала войны.