Минобороны Украины: группировка российских войск в Приднестровье приведена в полную боевую готовность

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Генеральный штаб вооруженных сил Украины утверждает, что подразделения оперативной группы российских войск на территории Приднестровья привели в полную боевую готовность. Другие подробности в Генштабе не привели.

Главное управление разведки Минобороны Украины в то же время заявило, что жители Приднестровья начали получать СМС на русском языке якобы от Службы безопасности Украины. В сообщениях жителей призывают эвакуироваться в безопасные районы. Военная разведка подчеркнула, что Украина не имеет отношения «к этой и подобным провокациям».

25 апреля в Тирасполе, столице Приднестровья, обстреляли из гранатометов здание министерства госбезопасности самопровозглашенной республики. Утром 26 апреля в поселке Маяк под Тирасполем взорвали две радиоантенны. В обоих случаях никто не пострадал.

Президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил, что «следы данных нападений ведут в Украину». Президент Молдовы Майя Санду возложила ответственность за взрывы на «противоборствующие силы» внутри Приднестровья.

В управлении разведки Минобороны Украины заявили, что провокации в регионе организовала ФСБ России «для разжигания паники и антиукраинских настроений». Замглавы МИД РФ Андрей Руденко сказал, что за взрывами в Приднестровье стоят «силы, которые не заинтересованы в стабильности в этом регионе». По словам Руденко, Россия надеется, что Приднестровье не будет втянуто в конфликт Москвы и Киева.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители той или иной стороны конфликта.

22 апреля исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев заявил, что в рамках «второй фазы спецоперации» планируется установить контроль над югом Украины, чтобы обеспечить выход в Приднестровье, «где также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения».

В Приднестровье живут примерно 460 тысяч человек, почти половина из них имеют гражданство России. С 1995 года на территории самопровозглашенной республики располагается оперативная группа российских войск.

По разным оценкам, в состав российской группировки в Приднестровье входят от 1000 до 1500 миротворцев. За исключением офицеров в основном это местные жители — уроженцы Молдовы с российскими паспортами, нанятые по контракту. В марте президент Молдовы Майя Санду требовала вывести российские войска из Приднестровья.

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