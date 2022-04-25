Власти Кыргызстана отозвали прокатные удостоверения у трех российских фильмов про войну в Донбассе

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Власти Кыргызстана отозвали прокатные удостоверения у российских фильмов про войну в Донбассе «Донбасс. Окраина», «Ополченочка» и «Солнцепек». Об этом 23 апреля сообщил министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Азамат Жаманкулов.

Решение было принято «в связи с нынешней международной ситуацией» и «учитывая позицию нейтралитета Кыргызской республики».

Разрешение на показ было выдано по просьбе «Русского культурного центра „Гармония“», который собирался провести кинофестиваль «Время правды» и показать эти фильмы. О выдаче разрешения Жаманкулов сообщал днем ранее, 22 апреля.

Фестиваль был запланирован на 15-17 апреля, но его отменили — как жаловались организаторы, из-за давления неправительственных организаций, которые «терроризировали» кинотеатр. Руководство торгово-развлекательного центра, где должен был пройти показ, объяснили отмену тем, что их учреждение «вне политики».

Как следует из заявлений Жаманкулова, за разрешением на показ фильмов «Русский культурный центр „Гармония“» обратился уже после отмены фестиваля — 18 апреля.

В программу фестиваля «Время правды», судя по его сайту, также входят фильм «Крым» и лента Оливера Стоуна «Украина в огне».

Фильм «Солнцепек» посвящен бойцам ЧВК Вагнера. По данным «Медузы», съемки спонсировал бизнесмен Евгений Пригожин, с которым связывают эту ЧВК.

Власти Кыргызстана говорят о нейтралитете в вопросе войны России и Украины. При этом Кремль утверждал, что президент Садыр Жапаров 26 февраля выразил «поддержку решительных действий… по защите мирного населения Донбасса». Президент Украины заявил об отзыве посла из Кыргызстана, однако в итоге посланник остался в Бишкеке, пояснив, что позиция киргизских властей «становится более выдержанной».

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